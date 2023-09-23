Реформисты возмущены решением властей Таллинна не лишать российских дипломатов права бесплатного проезда

«Весной Таллиннская горуправа предложила горсобранию в качестве жеста доброй воли предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте проживающим в столице дипломатам. Мы предложили исключить из их числа российских и белорусских дипломатов как представителей стран, которые представляют угрозу безопасности Эстонии», - пояснил заместитель председателя фракции Партии реформ Каупо Нылвак.

Однако мэрия столицы не поддержала предложение Партии реформ, заявив, что не имеет достаточно компетенций, чтобы дифференцировать резидирующих в Эстонии дипломатов.

«Сначала вице-мэр Свет солгал горсобранию, что бесплатный проезд для резидирующих в Эстонии дипломатов был предложением МИДа, - сообщил Нылвак. - Выяснилось, что это не так. Теперь они отказываются поддерживать законопроект, который по крайней мере не позволяет российским и белорусским дипломатам пользоваться бесплатным проездом на автобусе, оплаченным налогоплательщиками Таллинна».