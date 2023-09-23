ВИДЕО ⟩ Нахальное нарушение: полиция показала, как водителям нельзя себя вести

Поскольку на дорогах Эстонии вновь и вновь встречаются водители, которые, кажется, уже слишком давно учили правила дорожного движения или читали их по диагонали, Центр надзора за дорожным движением решил напомнить о некоторых правилах.

Так, дорожный знак 352 полностью запрещает обгон. «В виде исключения допускается обгон отдельного транспортного средства, скорость которого не превышает 30 км/ч», - напоминают в полиции.

Стражи порядка подчеркивают, что обгон в запрещенном месте, если он не оправдан, дает водителю лишь ничтожный выигрыш во времени.