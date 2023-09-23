Квартирным товариществам на заметку: наступило время подготовки к зиме

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Роналд Тыниссон сказал, что в действительности совсем не так много домов, которые готовы к зиме.

«Первым делом следует перепроверить отопительные системы здания. Иногда возникает необходимость включить отопление в ноябре, а порой – уже в конце сентября. Ежегодная осенняя проверка и обслуживание отопительной системы позволит гарантировать, что в доме будет тепло, и в трубах не будут циркулировать воздушные пузыри», - сказал он.

«Хотя листва с деревьев еще не опала, стоит уже сейчас планировать очистку водосточных желобов и дренажных систем от опавшей листвы. Проблема состоит в том, что большая часть листвы опадает с деревьев всего за несколько дней после первых ночных заморозков, и тогда образуются большие очереди на подъемники. Независимо от того, будет ли очистка производиться в октябре или ноябре, планировать её необходимо уже сегодня, поскольку, затягивание с выполнением работы позднее может повлечь за собой многочисленные засоры, а также вызванные замерзанием повреждения», - объяснил Тыниссон.

«Уже сейчас довольно рано темнеет, и в ближайшие три месяца сумерки будут наступать еще раньше. Именно поэтому необходимо проверить все светильники и рабочий режим датчиков, чтобы жильцам не пришлось в прямом смысле слова пробираться на ощупь в темноте», - напомнил Тыниссон.

Помимо этого он советует критически оценить также и необходимость замены лампочек, поскольку во многих домах в светодиодных светильниках до сих пор используются менее надежные и более энергозатратные решения.