Провизор советует мужчинам: как снизить риск инфаркта?

Измерить уровень сахара в крови глюкометром можно как дома, так и в аптеке. Образец капиллярной крови дает информацию о текущих показателях уровня сахара в крови. Изменения, произошедшие за более длительный период времени, можно оценить с помощью теста на гликогемоглобин, для которого необходимо сдать анализ крови в кабинете семейного врача.

На кровяное давление влияет чрезмерное потребление соли

Еще один показатель, который можно контролировать самостоятельно в домашних условиях, - артериальное давление. Повышенное артериальное давление - наиболее распространенный фактор риска, который, как и уровень сахара в крови, постоянно меняется в течение дня, и организм может не подавать заметного сигнала о его устойчивом повышении. Человек может жаловаться на усталость, головную боль, нарушение равновесия или звон в ушах. Чрезмерное употребление соли с пищей очень сильно влияет на артериальное давление. Есть несколько решений по снижению потребления соли: не добавлять соль при приготовлении пищи, избегать готовых продуктов или выбирать вариант с наименьшим содержанием соли, заменять обычную соль травами или минеральной солью.