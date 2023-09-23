Провизор советует мужчинам: как снизить риск инфаркта?

Инфаркт – это нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, которое может возникнуть как у женщин, так и у мужчин. Однако мужчины гораздо чаще сталкиваются с таким тяжелым нарушением здоровья. Как мужчины могут снизить риск сердечного приступа, объясняет провизор Südameapteek Катрин Йеегер.
При одинаковых показателях состояния здоровья вероятность заболеваний сердца и инфаркта у мужчин значительно выше, чем у женщин. Не идет тут на пользу мужчинам и их склонность избегать обращения к врачам. Мужчины отвозят свою машину на техобслуживание не реже одного раза в год или после каждых 15 000 километров. Точно так же следует относиться и к своему организму: проходить медицинский осмотр следует раз в год или даже чаще, если вы находитесь в состоянии сильного стресса.
Важнейшими факторами риска сердечного приступа являются высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, высокое содержание свободных жирных кислот в крови, устойчиво повышенный уровень сахара в крови, избыточный вес и курение. Наследственная предрасположенность играет важную роль, но сама по себе она не определяет начало заболевания или его тяжесть. Мужчины могут многое сделать для пользы своего здоровья, просто выбирая здоровый образ жизни.
Важно следить за уровнем сахара
Мониторинг здоровья осложняется тем, что при пониженных значениях какого-то показателя организм подает более сильный сигнал. Таким образом, выявление повышенных показателей занимает больше времени, а изменения в организме могут происходить в течение более длительного периода времени. Уровень сахара в крови - как раз пример такой ситуации. Гипогликемия, или низкий уровень сахара в крови, проявляется такими симптомами, как постоянный голод, быстрая утомляемость, выступление холодного пота и, уже в крайних случаях, обморок. При этом пациент, поступивший в больницу с повышенным уровнем сахара в крови или гипергликемией, может сказать, что чувствует себя совершенно нормально.
Измерить уровень сахара в крови глюкометром можно как дома, так и в аптеке. Образец капиллярной крови дает информацию о текущих показателях уровня сахара в крови. Изменения, произошедшие за более длительный период времени, можно оценить с помощью теста на гликогемоглобин, для которого необходимо сдать анализ крови в кабинете семейного врача.
На кровяное давление влияет чрезмерное потребление соли
Еще один показатель, который можно контролировать самостоятельно в домашних условиях, - артериальное давление. Повышенное артериальное давление - наиболее распространенный фактор риска, который, как и уровень сахара в крови, постоянно меняется в течение дня, и организм может не подавать заметного сигнала о его устойчивом повышении. Человек может жаловаться на усталость, головную боль, нарушение равновесия или звон в ушах. Чрезмерное употребление соли с пищей очень сильно влияет на артериальное давление. Есть несколько решений по снижению потребления соли: не добавлять соль при приготовлении пищи, избегать готовых продуктов или выбирать вариант с наименьшим содержанием соли, заменять обычную соль травами или минеральной солью.
Регулярные умеренные физические нагрузки также улучшают работу сердечной мышцы. Когда вы внезапно начинаете интенсивные тренировки, вы должны убедиться, что организму предоставлено достаточно времени для восстановления. Сердечный приступ может случиться с человеком, который долгое время был физически неактивным, а также с человеком, который внезапно начал выполнять интенсивные физические упражнения. Стоит знать, что сердце - это мышца, часть которой может разрушиться после сердечного приступа, поскольку кровоснабжение прерывается, и в этом случае у человека в дальнейшем будет меньше энергии. Поэтому профилактика всегда лучше, чем борьба с последствиями.
Похудение способствует снижению артериального давления, нормализации уровня сахара в крови, снижению содержания холестерина и свободных жирных кислот в крови, уменьшению накопления жира вокруг органов брюшной полости. Пять факторов риска, устраненные одним махом - звучит ведь привлекательно? При условии, конечно, что это достигается за счет сбалансированного питания и умеренной физической активности. Отказ от курения также оказывает подобное положительное влияние на здоровье.
Начинать нужно с небольших изменений
Пересматривая свой рацион, стоит проследить за балансом продуктов животного и растительного происхождения. Эстонский мужчина любит мясо, и оно обязательно входит в его меню. Однако будет лучше, если количество мяса в рационе не является слишком большим. Из животной пищи следует отдавать предпочтение богатой белком, но нежирной птице, а также рыбе. Рыба содержит жирные кислоты Омега-3 и поддерживает здоровье сердца. Она особенно полезна из-за ее влияния на снижение риска образования тромбов.
Существует множество вариантов поддержания здоровья в хорошем состоянии и улучшения образа жизни, и не обязательно делать все сразу. Начать можно с небольших изменений, которые быстро приведут к улучшению здоровья и самочувствия. Затем, в зависимости от достигнутого успеха, вы можете принять новый вызов или избавиться от некоторых вредных привычек. Инвестирование своего времени и своей энергии в крепкое здоровье - это та инвестиция в будущее, которая обязательно окупится.