ФОТО ⟩ В Пярнумаа ждет нового хозяина дом на берегу моря

На продажу выставлен хутор Пихельга, расположенный в живописной деревне Кастна в Пярнумаа, рядом с романтическим побережьем. В предложение включены земельный участок площадью около 2,2 га, бревенчатый дом постройки 1921 года и садовый домик. Двор окружен орешником, яблонями и другими лиственными деревьями, что создает великолепную атмосферу.

Фото: KV.EE

Одноэтажный дом нуждается в небольшом ремонте, но в целом он готов к заселению новых жильцов. В доме есть прихожая, кухня с современной дровяной печью, кладовая, гостиная, душевая и еще одна большая дополнительная комната.

Фото: KV.EE

Имеется и освещенная дневным и вечерним солнцем терраса с выходом из кухни. Садовый домик с кухонным уголком, гостиной и спальней расположен немного в стороне от основного дома, что обеспечивает гостям уединение.

Фото: KV.EE