Премьер-министр Польши пообещал, что больше не позволит Зеленскому оскорблять поляков

Вчера на митинге в Свиднике (Люблинское воеводство) Моравецкий в очередной раз раскритиковал комментарий Зеленского в ООН. «Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он позволил себе сделать недавно в своей речи в ООН, - сказал он. - Польский народ никогда этого не допустит, и защита доброго имени Польши - это не только мой долг и честь, но и важнейшая задача польского правительства».