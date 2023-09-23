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Премьер-министр Польши пообещал, что больше не позволит Зеленскому оскорблять поляков

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Матеуш Моравецкий.
Матеуш Моравецкий. Фото: Lukasz Gagulski/epa/Scanpix

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в ответ на комментарий президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего польское правительство в разыгрывании спектакля в вопросе об экспорте зерна, что Зеленскому в будущем следует воздерживаться от оскорблений в адрес поляков.

Вчера на митинге в Свиднике (Люблинское воеводство) Моравецкий в очередной раз раскритиковал комментарий Зеленского в ООН. «Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он позволил себе сделать недавно в своей речи в ООН, - сказал он. - Польский народ никогда этого не допустит, и защита доброго имени Польши - это не только мой долг и честь, но и важнейшая задача польского правительства».

Новые комментарии Моравецкого грозят углубить раскол между двумя странами, которые с момента полномасштабного вторжения России в Украину были близкими союзниками.

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