Генерал украинских войск : «Мы прорвали оборону россиян в Вербовом и двигаемся дальше»

«На левом фланге [в районе села Вербовое] у нас есть прорыв, и мы продолжаем наступление», - заявил вчера Тарнавский в интервью CNN, признав, что его войска продвигаются вперед медленнее, чем ожидалось.

«Не так быстро, как ожидалось. Не так, как в фильмах о Второй мировой войне», - сказал он.

Тарнавский сказал CNN, что, по его мнению, крупный прорыв в контрнаступлении произойдет, если Украина сможет захватить город Токмак, стратегическии важный для России центр. Однако украинские войска находятся примерно в 20 километрах от Токмака.

«Думаю, это произойдет после Токмака. На данный момент (россияне) рассчитывают на глубину своей линии обороны там», - сказал Тарнавский, комментируя возможность крупного прорыва.

По словам Тарнавского, перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев представляют собой большую проблему, чем так называемая линия Суровикина.

«Существует комбинация небольших, наносящих урон группировок обороны противника, которые сейчас очень точно и умело развернуты там, - сказал он. - Однако действия наших бойцов вынуждают их медленно отступать».

Генерал признал, что для успеха контрнаступления украинские войска должны дойти как минимум до города Токмак.