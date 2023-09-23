«Это смешно»: клиент получил от Eesti Energia необычный счет

Клиент Eesti Energia поделился в группе Facebook Võrukad! полученным счетом всего в один цент. «А говорят, что монету в один евроцент надо вывести из обращения. Как тогда, например, Eesti Energia сможет выставлять свои счета? Было смешно увидеть такой счет, за просрочку платежа в размере 0,01 цента требуют пени в 0,32 цента! Но если учесть все ресурсы, необходимые для отправки такого счета, у меня нет слов», - пишет автор поста и интересуется, получали ли и другие такие невероятно маленькие счета.