ВИДЕО ⟩ Криштиану Роналду забил один из самых странных голов в своей карьере

По крайней мере, судя по ракурсу камеры, обеспечивавшей телетрансляцию, ворота толком не были видны португальцу. Большое облако дыма не только не помешало Роналду, но и, возможно, сыграло ему на руку. Так или иначе, Роналду вывел хозяев поля вперед 1:0, забив гол на 4-й минуте.

После матча Роналду излучал уверенность в себе. «Они говорили, что с Роналду уже все, но это не соответствует действительности. Продолжу свою карьеру до тех пор, пока ноги не скажут мне остановиться. У меня еще есть, что показать. Люблю футбол и забивание голов. Люблю побеждать. Они все так и говорят, что со мной уже покончено, но я по-прежнему доказываю обратное».