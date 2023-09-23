У вас есть долг? Эксперт объясняет, как избежать дорогостоящего судебного процесса по взысканию задолженности

«Самая большая ошибка, которую люди совершают при возникновении долгов - прячут голову в песок, как страус. При этом долг рано или поздно все равно придется выплатить. Чем позже вы признаетесь себе в проблеме, тем дороже становится этот процесс», - подчеркивает Кирсимаа. Каждому человеку очень важно быть ответственным и незамедлительно принять меры при возникновении долга.

Задолженность возникает, когда срок оплаты счета прошел, а клиент не оплатил его вовремя - такая ситуация действительно может случиться с каждым из нас, даже по простой невнимательности или халатности.

По истечении срока платежа должнику отправляется напоминание и дается дополнительное время для оплаты счета, что дает возможность погасить задолженность в кратчайшие сроки. По словам Кирсимаа, если клиент не воспользуется этой возможностью, договор будет расторгнут и коллекторская компания начнет искать решение проблемы.

Здесь к долгу уже добавляются расходы по взысканию в размере 30-50 евро.

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«Чем дольше вы будете откладывать начало выплат, тем больше будет становиться сумма», - объясняет Кирсимаа. Она поясняет, что, помимо постоянно растущей суммы, такая задолженность также публикуется в Реестре неплатежей, что существенно снижает шансы человека на приобретение кредитных продуктов в будущем или заключение, например, договоров на оказание телекоммуникационных услуг.

По мнению эксперта, проблему с платежами лучше решать в досудебном порядке, например, осуществляя платежи по графику. Это в интересах как коллекторских компаний, так и самих должников. Однако если внесудебные переговоры и продление сроков выплат не принесут результатов, проблема будет решаться в рамках судебного разбирательства, что вновь обернется увеличением суммы в виде государственной пошлины и процессуальных издержек.

«После подтверждения решения суда заказчик должен погасить задолженность сразу или заключить судебное соглашение об уплате суммы, указанной в решении, на основании графика. Если соглашение не будет достигнуто, дело должника будет передано судебному приставу, что, помимо расходов на исполнительную процедуру, приведет к юридическому риску ареста имущества, зарплаты и банковских счетов", - пояснила судебный процесс по делу Кирсимаа.