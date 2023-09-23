Что происходит на погранпереходе латвийско-белорусской границы?

Недавно был закрыт пограничный переход Силене, так что теперь Патерниеки, это единственное место пересечения латвийско-белорусской границы. Очереди грузовых автомобилей на этом пункте значительно увеличились. Латвийское телевидение (LTV) поговорило с водителями, которые стоят в длинной очереди.
Автомобили, зарегистрированные в России, больше не могут въезжать в Латвию, но могут въезжать автомобили, зарегистрированные в Беларуси. По сообщению LTV, на пограничном переходе Патерниеки скопилось много таких машин.
«Я читал на некоторых сайтах, что россияне могут попытаться арендовать автомобили в Беларуси для пересечения границы», - рассказал Виталий, водитель автомобиля, зарегистрированного в Беларуси.
Другие говорят, что им удобнее ехать через Патерниеки, чем, например, через литовские пограничные пункты.
Тем временем журналистам LTV удалось поговорить с водителем машины с российским номером. Он был очень недоволен новыми правилами.
"Я гражданин Евросоюза, но меня больше не пустят в Евросоюз на моей машине - это нонсенс!" - возмутился он.
Журналист LTV задал вопрос: «А то, что Россия вторглась в Украину?». На это мужчина ответил: «Какая мне разница, я политикой не интересуюсь».
В программе сообщается, что он не смог вернуться в Европу.
По информации, размещенной на сайте Государственной пограничной службы, в субботу, 23 сентября, в пункте пропуска Патерниеки пропуска в Беларусь ожидали 500 грузовых и десять легковых автомобилей.
Вечером в пятницу, 22 сентября, очередь стояла из 500 грузовиков и 50 легковых автомобилей.