Eurostat: cамым популярным транспортным средством у жителей ЕС с большим отрывом остается автомобиль

Многое изменилось по сравнению с ситуацией на начало предудыщего десятилетия. В 2011 году доля километров, преодоленных на автомобиле, составила 73,1%, при этом доля автобусов была выше на 1,9% (9%), а доля поездов - на 1% (6,6%).

Согласно статистике, за последние десять лет в путешествиях самолетами также произошло несколько изменений: в период с 2011 по 2019 год доля километров, преодоленных по воздуху, постоянно увеличивалась, и в итоге выросла с 10,9% до 15%. Из-за пандемии COVID-19 этот показатель значительно снизился в 2020 году - до 5,7%, но уже в следующем году начал восстанавливаться, снова поднявшись до 7,3%.

По состоянию на 2021 год самое активное использование автомобилей можно было наблюдать в Литве, где доля «пассажирских километров», преодоленных на автомашинах, достигла 91,7%. В Нидерландах этот показатель составил 85,4%, а в Финляндии - 85,2 %. В категории воздушного транспорта в позапрошлом году впереди всех была Хорватия, где 25,4% преодоленных километров пришлось на самолеты. Далее следуют Болгария с 16,3% и Испания с 13,1%.

Что касается автобусов, троллейбусов и трамваев, то в этой категории самой высокой была доля на Мальте - 13,3%, за ней следуют Венгрия с 12,8% и Ирландия с 12,4%. Железнодорожный транспорт наиболее активно использовался в Австрии, где поездами было пройдено 8,6% километров. Во Франции этот показатель составил 8,3%, а в Нидерландах - 8%.