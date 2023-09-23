Спикер местного парламента заявил, что из школ Чечни изъяли все новые учебники истории для десятых классов. Почти сразу он отказался от своих слов

«Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича [Кадырова] изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», - написал Даудов в Telegram.

Спустя некоторое время запись чеченского политика отредактировали, из нее пропал абзац об изъятии школьных учебников. В распоряжении «Медузы» есть скриншот первоначального сообщения Даудова.

Даудов также рассказал, что довел позицию главы Чечни Рамзана Кадырова до автора учебника - главы Российского военно-исторического общества и советника президента РФ Владимира Мединского. По словам спикера Даудова, Мединский признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок.

Кавказские общественные деятели и политики раскритиковали новый учебник по истории из-за слов о депортации народов, пишет издание «Кавказ.Реалии». В 31-м параграфе сказано, что в годы Великой Отечественной войны чеченцев, ингушей, карачаевцев, калмыков, балкарцев и крымских татар депортировали в восточные регионы СССР «на основании фактов сотрудничества с оккупантами».

Новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов представили в начале августа. Среди авторов учебников — Владимир Мединский. В учебниках полностью переписали разделы о периоде 1970–2000-х годов, а также добавили раздел о «специальной военной операции» (как власти РФ называют вторжение в Украину - прим. «Медузы»).

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков говорил, что в новом едином учебнике по истории России роль Иосифа Сталина изложена «объективно», в отличие от учебников 1990-х годов, где Сталин «был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами».