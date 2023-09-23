Американский сенатор Боб Менендес ушел с поста главы комитета в Сенате после обвинений во взятках

«Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела», - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, отметив, что у его однопартийца есть право на справедливое судебное разбирательство.

Ранее на этой неделе Роберт Менендес был официально обвинен в том, что получал взятки на сотни тысяч долларов в обмен на услуги властям Египта.

Министерство юстиции США в пятницу объявило, что Менендес, который с 2006 года представляет в Сенате штат Нью-Джерси, принимал взятки в обмен на действия, которые приносили выгоду властям Египта.

Следствие утверждает, что сенатор Менендес и его жена Надин Арсланян получили от трех работающих в Нью-Джерси бизнесменов наличные деньги, золотые слитки, выплаты в счет погашения кредита на дом, а также роскошный автомобиль.

Бизнесмены Ваэль Хана, Хосе Урибе и Фред Дейбс, согласно обвинению, платили Менендесу за то, что он, используя свое влияние как сенатора, защищал их, а также делал нечто, «выгодное Арабской Республике Египет».

Расследование по делу Менендеса министерство юстиции США вело около года.

Золотой слиток. Фото: SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Дома у сенатора еще в прошлом году был проведен обыск, в ходе которого нашли более 480 000 долларов наличными, которые, как сообщает министерство, были разложены по конвертам и спрятаны в одежде, в шкафах и в сейфе.