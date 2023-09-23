Американский сенатор Боб Менендес ушел с поста главы комитета в Сенате после обвинений во взятках

Американский сенатор-демократ, кавалер армянского Ордена Дружбы и фигурант российского «черного списка» Роберт Менендес временно сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам сената конгресса США после того, как в отношении него и его супруги были выдвинуты обвинения в получении взяток.
«Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела», - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, отметив, что у его однопартийца есть право на справедливое судебное разбирательство.
Ранее на этой неделе Роберт Менендес был официально обвинен в том, что получал взятки на сотни тысяч долларов в обмен на услуги властям Египта.
Министерство юстиции США в пятницу объявило, что Менендес, который с 2006 года представляет в Сенате штат Нью-Джерси, принимал взятки в обмен на действия, которые приносили выгоду властям Египта.
Следствие утверждает, что сенатор Менендес и его жена Надин Арсланян получили от трех работающих в Нью-Джерси бизнесменов наличные деньги, золотые слитки, выплаты в счет погашения кредита на дом, а также роскошный автомобиль.
Бизнесмены Ваэль Хана, Хосе Урибе и Фред Дейбс, согласно обвинению, платили Менендесу за то, что он, используя свое влияние как сенатора, защищал их, а также делал нечто, «выгодное Арабской Республике Египет».
Расследование по делу Менендеса министерство юстиции США вело около года.
Дома у сенатора еще в прошлом году был проведен обыск, в ходе которого нашли более 480 000 долларов наличными, которые, как сообщает министерство, были разложены по конвертам и спрятаны в одежде, в шкафах и в сейфе.
Кроме того, следователи нашли в доме золотые слитки стоимостью 100 000 долларов. Роскошный автомобиль, за который, как утверждает следствие, заплатил Хосе Урибе, кабриолет Mercedes-Benz, стоял в гараже.
Все эти находки, как считает Минюст, являются уликами и доказательствами взяточничества сенатора Менендеса.
На пресс-конференции в пятницу прокуроры процитировали текст с сайта самого Менендеса, где тот перечисляет ограничения, налагаемые на члена парламента, в том числе запрет на вмешательство в ход расследования уголовных дел.
«А за кулисами сенатор Менендес делал именно это для определенных людей - людей, которые платили ему взятки через его жену», - сказал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Как считает следствие, Менендес получил автомобиль за то, что спас от уголовного преследования одного из компаньонов Хосе Урибе.
В тексте обвинения говорится, что жена сенатора, Надин Арсланян вместе с одним из трех упомянутых бизнесменов, египтянином по происхождению Ваэлем Ханой, познакомили Менендеса с представителями армии и разведки Египта.
Ваэль Хана и Надин Арсланян обменивались тысячами текстовых сообщений. Надин позже удалила их с телефона.
Чем известен Менендес и в чем еще его обвиняют
Согласно обвинению, целью организованных Надин Менендес и Ваэлем Ханой контактов было лоббирование сенатором интересов Египта в сфере военных закупок и военной помощи США.
В качестве одного из примеров обвинение приводит случай, когда сенатор Менендес написал коллегам письмо от имени правительства Египта, в котором просил разморозить 300 млн долларов, предназначенных для Египта.
США приостанавливали военную и финансовую помощь Египту в 2013 году, после свержения военными президента Мохаммеда Мурси.
По данным следствия, Ваэль Хана расплатился за услуги Египту тем, что нанял Надин Арсланян и платил ей за фиктивную или почти фиктивную работу.
Надин Арсланян через своих адвокатов заявила, что невиновна и готова защищаться в суде. Би-би-си запросила комментарий и у самого сенатора и ждет ответа.
В 2013–2015 гг Менендес был главой сенатского комитета по внешней политике.
69-летний Боб Менендес восемь лет назад уже обвинялся во взятке - тогда, как считали правоохранительные органы, богатый глазной врач из Флориды оплатил ему роскошное путешествие.
В тот раз дело, однако, закончилось ничем: присяжные не смогли вынести вердикт.
Боб Менендес, имея жену-армянку по происхождению, входил в Конгрессе в парламентскую группу по делам Армении, и за продвижение интересов этой страны в прошлом году был награжден армянским Орденом Дружбы.
В российский санкционный список Менендес попал как активный критик Москвы еще в 2014 году, в год захвата Россией Крыма и развязывания войны в Донбассе.