Секонд-хенд – новое секретное оружие ежемесячной экономии

«Положительным моментом является то, что там часто можно найти что-то интересное», - добавил он.

По словам одного частого посетителя, его самый большой негативный опыт связан с тем, что в магазине штаны казались целыми, но за полчаса до собеседования на работу обнаружил в штанах дыры, которые в магазине не были видны.

«Это привело к тому, что за 15 минут до собеседования я судорожно искал новые штаны и в итоге пришлось купить их в магазине за полную сумму, после это инцидента вторичное использование показалось мне совершенно бессмысленной идеей», - заявил он и добавил, что одежду обязательно следует проверять.

Такой же негативный опыт имел и другой покупатель, который заметил, что если уже в магазине вещь испачкана, то она может не отстираться даже в стиральной машине. Отсутствие цен, особенно на детских игрушках, также было отмечено как негативный аспект.

Товары от игрушек до мебели. У всего есть свои плюсы и минусы

«Комиссионный магазин Sõbralt Sõbrale - это магазин образа жизни, у нас вы можете найти все, что вам нужно: мебель, товары для дома, одежду, книги, игрушки», - отметил Лехтсаар и добавил, что содержимое корзины зависит от сезона и товаров, которые в настоящее время есть в ассортименте.