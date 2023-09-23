Секонд-хенд – новое секретное оружие ежемесячной экономии

Люди становятся все более экологичными, и это также повлекло за собой рост вторичного потребления – об этом свидетельствует как положительный опыт потребителей, так и постоянно увеличивающееся количество магазинов вторичного потребления. Трое постоянных посетителей секонд-хендов согласились поделиться с Postimees своими впечатлениями.
Такие магазины позволяют сэкономить до 100 евро в месяц
Когда их спросили, почему поклонники комиссионных магазинов предпочитают их, самым большим преимуществом было то, что, посещая их, вы можете сэкономить намного больше. «Я предпочитаю секонд-хенды, потому что это само по себе развлечение, но также дает возможность финансовой экономии», - привел один из покупателей в качестве примера.
Кроме того, в качестве причин были названы душевный отдых и выбор одежды и обуви, которые невозможно найти где-либо еще.
В то же время респонденты обнаружили, что в магазинах вторичного использования можно ежемесячно экономить от 50 до 100 евро. «Я не смотрел финансово, потому что я не являюсь ежедневным покупателем, но считаю, что каждый месяц экономлю приличную сумму», - сказал один из тех, кто поделился своим опытом.
Директор комиссионного магазина Sõbralt Sõbrale Анри Лехтсаар рассказал Postimees, что то, экономия зависит от потребительских привычек и потребностей. «Если вы предпочитаете покупать товар из комиссионного магазина, экономия может составить 50-75 процентов по сравнению с новыми вещами», - добавил он.
Позитивный опыт затмевает негативный
Несмотря на то, что от посещения секонд-хендов у вас могут возникнуть как положительные, так и отрицательные впечатления, положительный опыт в магазине все равно перевешивает отрицательный.
«Положительный опыт - это когда я нахожу предмет одежды/товар, о котором давно мечтал, по очень доступной цене», - отметил один из покупателей. С другой стороны, для других положительным моментом является то, что в некоторых магазинах вторичного использования можно купить фирменную одежду всего за гроши.
«Положительным моментом является то, что там часто можно найти что-то интересное», - добавил он.
По словам одного частого посетителя, его самый большой негативный опыт связан с тем, что в магазине штаны казались целыми, но за полчаса до собеседования на работу обнаружил в штанах дыры, которые в магазине не были видны.
«Это привело к тому, что за 15 минут до собеседования я судорожно искал новые штаны и в итоге пришлось купить их в магазине за полную сумму, после это инцидента вторичное использование показалось мне совершенно бессмысленной идеей», - заявил он и добавил, что одежду обязательно следует проверять.
Такой же негативный опыт имел и другой покупатель, который заметил, что если уже в магазине вещь испачкана, то она может не отстираться даже в стиральной машине. Отсутствие цен, особенно на детских игрушках, также было отмечено как негативный аспект.
Товары от игрушек до мебели. У всего есть свои плюсы и минусы
«Комиссионный магазин Sõbralt Sõbrale - это магазин образа жизни, у нас вы можете найти все, что вам нужно: мебель, товары для дома, одежду, книги, игрушки», - отметил Лехтсаар и добавил, что содержимое корзины зависит от сезона и товаров, которые в настоящее время есть в ассортименте.
При этом Лехтсаар считает, что, несмотря на большой выбор товаров, у магазинов все же есть как плюсы, так и минусы. «Неоспоримый плюс в том, что в секонд-хендах существует определенный азарт найти то "что-то", что просто нужно и по доступной цене, и таким образом получить хорошую эмоцию», - сказал он.
Из отрицательных сторон, по мнению Лехтсаара, можно отметить то, что, поскольку это товары, которыми уже пользовались, клиент может не заметить каких-либо дефектов, что приведет к дальнейшему разочарованию.
Никто не застрахован
«Магазины вторичного использования также должны идти в ногу с общими экономическими циклами и учитывать окружающую среду, в которой они работают. Мы очень открыты для различного сотрудничества», - заявил Лехтсаар.
Он добавил, что для того, чтобы работа секонд-хендов и дальше была возможна и экономически устойчива, важно сотрудничать с благотворителями, чтобы аккуратные вещи не оказывались на помойке, а одежда, оставленная человеком, находили наилучший новый дом с точки зрения окружающей среды.
Когда его спросили, каковы планы магазина на будущее, Лехтсаар ответил, что план состоит в том, чтобы продолжить информационно-пропагандистскую работу и призвать людей отдавать ненужные им вещи на благотворительность.