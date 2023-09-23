Продолжительность рабочей недели в странах Европейского союза существенно различается

По данным Евростата, в 2022 году люди в возрасте от 20 до 64 лет были заняты на работе в среднем 37,5 часов в неделю.

Согласно данным, оказывается, что средняя продолжительность рабочей недели значительно различается между странами ЕС. В Польше - 40,4 часа, Румынии и Болгарии - 40,2 часа. В Греции этот показатель составил в среднем 41 час.

Самая короткий показатель был зафиксирован в Нидерландах - 33,2 часа. Далее следуют Германия (35,3 часа) и Дания (35,4 часа). Норвегия также выделялась короткой рабочей неделей, где средняя продолжительность составляла 35,5 часов.

В прошлом году 5,4 процента занятых в ЕС работали в среднем менее 20 часов в неделю, а у 7,6 процента средняя рабочая неделя составляла 50 часов и более.