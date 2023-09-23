Папа римский о помощи беженцам: «Средиземноморье – могила человеческого достоинства»

Папа римский Франциск настоятельно призвал европейские правительства к большей готовности принимать в своих странах беженцев, прибывающих на континент через Средиземное море. «Те, кто рискует своей жизнью на море, не являются захватчиками, они хотят быть принятыми», - заявил понтифик в субботу, 23 сентября, в Марселе, выступая в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и комиссара ЕС по проблемам миграции Маргаритиса Схинаса.

По его словам, миграция является процессом, который необходимо формировать разумно и дальновидно, и Европа должна взять за него ответственность. Глава Римско-католической церкви указал на разрыв в средиземноморском регионе. «На его берегах царят с одной стороны пресыщение, потребление и расточительство, а с другой - бедность», - отметил он. Крики тонущих при попытке спастись мигрантов превращает Средиземное море, являющееся колыбелью цивилизации, в «могилу человеческого достоинства», подчеркнул Франциск.

«Не игнорировать мигрантов, а предоставить им разнообразные пути въезда»

Мигрантов нельзя игнорировать, несмотря на трудности Европы в их приеме и интеграции, уверен понтифик. «Главным критерием не может быть сохранение собственного благосостояния, им скорее должно быть сохранение человеческого достоинства», - отметил он далее и призвал Европу не отказываться от приема беженцев, а обеспечить для них разнообразные законные и регулярные варианты въезда. При этом целью должен быть сбалансированный прием мигрантов в Европе в сотрудничестве со странами их происхождения, добавил папа римский. «История требует от нас встряхнуть нашу совесть и не допустить, чтобы цивилизация пошла ко дну», - заявил он далее.

Двухдневный визит в Марсель Франциск посвятил проблеме беженцев. Накануне вечером он принял участие в траурном мероприятии, посвященном памяти утонувших в Средиземном море мигрантов, на котором призвал к спасению людей, назвав его долгом человечества.