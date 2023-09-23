Азербайджан сотрудничает с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

Азербайджанские солдаты сотрудничают с российскими миротворцами в разоружении армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, сообщил в субботу представитель азербайджанской армии.
«Мы тесно сотрудничаем с российскими миротворцами, проводим демилитаризацию», - заявил журналистам в Шуше, недалеко от оплота повстанцев Степанакерта, пресс-секретарь Анар Эйвазов.
«Мы уже конфисковали оружие и боеприпасы», - добавил Эйвазов через три дня после того, как внезапное нападение Азербайджана вынудило повстанцев сдаться и согласиться на разоружение.
Россия перебросила своих миротворцев в регион после войны 2020 года, в ходе которой армянские сепаратисты отказались от территории, которую они контролировали десятилетиями.
Россия традиционно была союзником Армении, но на этот раз она отказалась вмешиваться в конфликт, развязав собственную агрессивную войну в Украине.
По мнению Эйвазова, разоружение может занять время, поскольку часть повстанцев скрывается в труднодоступных горах.
«Приоритетом является разминирование и демилитаризация территории», - сказал он.