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Азербайджан сотрудничает с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

BNS
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Российские миротворцы. Фото иллюстративное.
Российские миротворцы. Фото иллюстративное. Фото: ITAR/TASS

Азербайджанские солдаты сотрудничают с российскими миротворцами в разоружении армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, сообщил в субботу представитель азербайджанской армии.

«Мы тесно сотрудничаем с российскими миротворцами, проводим демилитаризацию», - заявил журналистам в Шуше, недалеко от оплота повстанцев Степанакерта, пресс-секретарь Анар Эйвазов.

«Мы уже конфисковали оружие и боеприпасы», - добавил Эйвазов через три дня после того, как внезапное нападение Азербайджана вынудило повстанцев сдаться и согласиться на разоружение.

Россия перебросила своих миротворцев в регион после войны 2020 года, в ходе которой армянские сепаратисты отказались от территории, которую они контролировали десятилетиями.

Россия традиционно была союзником Армении, но на этот раз она отказалась вмешиваться в конфликт, развязав собственную агрессивную войну в Украине.

По мнению Эйвазова, разоружение может занять время, поскольку часть повстанцев скрывается в труднодоступных горах.

«Приоритетом является разминирование и демилитаризация территории», - сказал он.

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