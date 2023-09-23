Более трех тысяч россиян, бегущих от войны, попросили убежище в Германии

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии приняло решение по более чем полутора тысячам обращений. Примерно в 1100 случаях заявителям ответили, что в соответствии с Дублинским регламентом за убежищем нужно обращаться к стране первого въезда в Евросоюз. Власти Германии удовлетворили заявления около 90 граждан РФ.

В сообщении МВД сказано, что ведомство по делам миграции в сентябре пересмотрело практику принятия решений в отношении граждан России. Так, дезертиры из российской армии продолжат получать международную защиту, а призывники и уклоняющиеся от призыва - при наличии соответствующих условий, говорится в ответе МВД.

После объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года власти ФРГ заявили, что готовы при определенных обстоятельствах предоставить убежище дезертирам из российской армии и «противникам путинского режима».

В апреле 2023 года посольство Германии отказалось выдать шенгенскую визу гражданину РФ, отметив, что он призывного возраста и поэтому может не вернуться в Россию.