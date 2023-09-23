По всей Франции снова проходят акции против полицейского насилия

Во многих городах Франции прошли массовые демонстрации против полицейского насилия и расизма. К манифестациям в субботу, 23 сентября, призвал широкий альянс профсоюзов, левых политических и организаций гражданского общества. Ожидалось участие до 30 тысяч человек в более чем ста акциях. Порядок во время проведения демонстраций охраняло большое количество сотрудников сил безопасности.

В частности, в акции в Тулузе участвовали, по данным властей, около 600 человек. Они несли транспаранты с лозунгами «Против систематического расизма», «Полиция калечит, полиция убивает» и другими. В Перпиньяне призыву организаторов последовали около 150 человек. В Париже крупный протестный марш начался во второй половине дня.

Убийство юноши полицейским

Протесты против полицейского произвола во Франции начались летом после смерти 17-летнего юноши Наэля М., которого в конце июня во время проверки на дороге в столичном пригороде Нантер застрелил сотрудник полиции. Видео происшествия попало в соцсети. 38-летний полицейский, выстреливший в молодого водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве. Предварительное расследование показало, что полицейский не соблюдал условия для применения оружия.