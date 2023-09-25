Школа в подарок: как журналисты кружки по интересам выбирали

Школа по интересам есть почти в каждом районе Таллинна. Будь то частная или муниципальная, любая из них предназначена для работы с детьми по разным направлениям и в свободное от учебы время. Есть даже Закон о школах по интересам, который и регулирует все, что происходит в этих творческих учебных заведениях.