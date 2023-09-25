Школа в подарок: как журналисты кружки по интересам выбирали

Об открытии Мустамяэской школы по интересам город Таллинн сообщил в подробном пресс-релизе еще 12 сентября, но согласитесь, чтобы рассказать читателям о новехоньком здании, построенном с использованием самых что ни на есть передовых технических решений, его нужно осмотреть своими глазами. И вот, через десять дней после официального открытия журналисты Rus.Postimees отправились в Мустамяэ.
Школа по интересам есть почти в каждом районе Таллинна. Будь то частная или муниципальная, любая из них предназначена для работы с детьми по разным направлениям и в свободное от учебы время. Есть даже Закон о школах по интересам, который и регулирует все, что происходит в этих творческих учебных заведениях.