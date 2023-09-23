ЧТО ИЗВЕСТНО И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? ⟩ Западные СМИ: США предоставят Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

При этом ракеты, как утверждает Wall Street Journal, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Встреча Байдена и Зеленского. Фото: Getty Images

В свою очередь издание Washington Post пишет со ссылкой на нескольких информированных чиновников, что Киеву поставят ATACMS с кассетными боеголовками.

Представители США и Украины все эти сообщения официально не подтверждают.

В пятницу журналисты попросили пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер прокомментировать многочисленные публикации о поставках ATACMS. В ответ она лишь напомнила, что президент Байден в прошлом не раз говорил, что вопрос о таких ракетах никогда не снимался с повестки дня, и сегодня ей нечего к этому добавить.

По итогам встречи Байдена и Зеленского было объявлено о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму в 325 миллионов долларов, который включает артиллерийские установки и боеприпасы. На следующей неделе Украина получит также американские танки Abrams.

Что же касается вопроса с ракетами ATACMS, оба президента постарались уклониться от прямого ответа.

«Полагаю, что по всем вопросам, которые обсуждались вчера с президентом Байденом, мы сможем достичь соглашения, - заявил Владимир Зеленский в пятницу, уже находясь в Канаде. - Да, это вопрос времени, и не все здесь зависит от Украины».