ДЕНЬ МУЗЫКИ ⟩ 60 концертов и награждение лучших: Дара Савинова, Айн Ангер, Мария Веретенина выйдут на сцену

В этом году праздник музыки приходится на воскресенье, поэтому концерты можно слушать всей семьей. Эстонская национальная опера покажет детский мюзикл «Пеппи Длинныйчулок», а Eesti Kontsert представит семейную оперу «Игра в Севильского цирюльника» – интерпретацию веселой оперы Россини в постановке Кайли Вийдас. Одну из главных ролей исполнит известнейший оперный певец Айн Ангер. В спектаклях также примет участие хорошо знакомая таллиннской публике солистка Стокгольмской оперы, меццо-сопрано Дара Савинова (на снимке).

Популярные коллективы и солисты выступят в День музыки по всей Эстонии. В центре культуры Локса на сцену выйдет очаровательная певица Мария Веретенина. Таллиннский центр русской культуры организует концертный марафон на целый день. В столичном культурном центре «Кая» выступит блистательный пианист Йохан Рандвере и духовой оркестр EMTA (дирижер – Тоомас Вавилов). В ласнамяэском центре «Линдакиви» гостей порадует молодежный мужской хор Национальной оперы «Эстония» (дирижер – Хирво Сурва), за роялем – Андрес Лемба. На сцене Kellerteater выступит камерный хор Tallinn Voces. География концертов необычайно широка: в Тарту любителей музыки порадует Симфонический оркестр «Ванемуйне», в Валгамаа – камерный хор Collegium Musicale, а в Пярнумаа – звезды оперы Райко Раалик и Юули Лилль. И это далеко не полный перечень концертов. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Дня музыки. 1 октября пройдут как бесплатные, так и платные концерты.

В рамках Дня музыки на сценах можно будет услышать и молодых артистов музыкальных школ Нарвы, Виймси, Табасалу, Кехра, Муствеэ, Тырва, MUBA, Эстонской академии музыки и театра.