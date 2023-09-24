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Время коммента ⟩ Господь, жги: почему мы радуемся жаре, верим климатическим скептикам и не верим «зеленой политике»

Ян Левченко
, журналист
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Аномальная жара стала в Европе привычным делом - и не только летом.
Аномальная жара стала в Европе привычным делом - и не только летом. Фото: IMAGO/IMAGO/Rust

Во-первых, потому что мы по большей части идиоты. Приверженцы консервативных ценностей, готовые вписываться за нефть и газ, могут дальше не читать. После них однозначно потоп, так что непонятно, почему они, например, так упорно противодействуют абортам. Во-вторых, индустрия туризма и короткий отпуск в условиях капиталистического труда убедили нас, что тепло – это хорошо. И чем теплее, тем лучше. Плевать, какой ценой.

В пятницу 22 сентября, закончив ровно в полдень общение с одним известным рижским поэтом и культурным деятелем, я пересек улицу Гертрудес, не доходя до улицы Чака, также являющейся важной артерией латвийской столицы. Я хотел наконец-то позавтракать в сетевом кафе Lido. Перед тем как войти в неожиданно для этого часа переполненное помещение, я бросил взгляд в телефон, чтобы узнать температуру воздуха на улице. Солнце, уже приклеившее к спине пиджак, светило так, что я с трудом разглядел на экране цифру «23». Слава богу, в заведении был кондиционер – это и была причина, по которой там яблоку было негде упасть.

Вид на Старую Ригу из здания бывшего ЦК КП ЛССР 22 сентября 2023 года.
Вид на Старую Ригу из здания бывшего ЦК КП ЛССР 22 сентября 2023 года. Фото: Ян Левченко

Последний раз подобную температуру в конце сентября в этих широтах я запомнил в 2016 году, а раньше еще восемью годами ранее. Оба раза погода не была основной причиной того, что ей удалось удержаться в памяти. Не знаю, кто как, а я не могу запомнить погоду как таковую. Она меня не очень волнует. Как горожанин во втором поколении я приучился не обращать на нее внимания, если в ней нет ничего экстремального. Но, кажется, 2023 год с его +23 – хотя жаль, не 23-го, а то было бы красиво – пересилит эту привычку.

Уже с весны этого года начались разговоры о том, что прогнозы о возвращении Эль-Ниньо по совокупности признаков сбудутся на 80 процентов. В середине апреля в Таиланде температура превысила 45 градусов тепла. Регион пылал в прямом и переносном смысле. 28 апреля в Кордове на юге Испании была зафиксирована температура 38,8 градусов тепла. Андалузские лагуны, где гнездились розовые фламинго, пересохли, птицы улетели искать другие места. Летом горело все Средиземноморье – горело и выгорело дотла. Казалось бы, где Тихий океан, а где Кипр, куда жару приносит ветер сирокко из аравийских и африканских пустынь?

Активисты обращают внимание властей на пересохшее дно водохранилища Ла Винуэла близх Малаги, март 2023.
Активисты обращают внимание властей на пересохшее дно водохранилища Ла Винуэла близх Малаги, март 2023. Фото: JON NAZCA/REUTERS

Эль-Ниньо - значит «малыш», так по-испански принято обозначать младенца Иисуса. Перуанские рыбаки назвали в его честь северное течение южного полушария, следующее из экваториальной части Тихого океана к берегам Америки примерно в период католического и/или протестантского Рождества. С конца XIX века значение понятия расширилось. Географы начали использовать его для обозначения как самого явления, так и его последствий, таких как засухи в Южной Азии, связанные с ослаблением пассатов и ростом средней температуры на побережьях, где из-за этого так и не образуется достаточного ресурса муссонных дождей.

В 1923 году, то есть ровно сто лет назад, британский физик и математик Гилберт Томас Уокер описал явление Эль-Ниньо как осцилляцию, или колебание температуры мирового океана. Уокер, как никто, повлиял на современную глобальную метеорологию, для которой в порядке вещей обнаружение причинно-следственных связей в разных уголках планеты. Фаза Эль-Ниньо ритмично сменяется фазой Ла-Ниньи, то есть «девочки». Хорошая новость долгое время состояла в том, что «девочка» рано или поздно сменяет «мальчика», то есть наступает похолодание. Плохая – в том, что «мальчик» в течение XX века наливался силой и приходил все чаще.

Впервые Эль-Ниньо был настолько сильным, что обратил на себя всеобщее внимание, в самом конце XX века. Я прекрасно помню палящее лето 1998 года в Петербурге. Сначала была не очень суровая зима, если не считать пары недель 25-градусного мороза. Потом весна долго не наступала и сразу случилось лето. А потом началось что-то странное. Люди загорали у стен Петропавловской крепости с начала мая, а закончили в конце сентября. А за два месяца до памятного обвала рубля, то есть 20–21 июня 1998 года, ураган в Москве достиг 30 м/с, за день выпало 35 мм осадков, от летящих деревьев и обломков зданий пострадало около 150 человек.

Как на это реагировало население? Да в общем-то никак. Жесточайший финансовый кризис, который обрушился на позднюю ельцинскую Россию в августе 1998 года, совершенно вытеснил воспоминания о климатическом скачке. Обливаясь потом, люди бегали по обменам валюты, не обращая внимания на то, что погода далека от средних показателей прохладного петербургского августа. Дышать было нечем, и это хорошо сочеталось с ощущением конца света, когда с грязных фур, заезжавших прямо во дворы многоквартирных домов, продавали хозяйственное мыло, подсолнечное масло, спички и туалетную бумагу, по несколько раз в день переписывая ценники.

Не имея пристального интереса к проблеме, я все же заметил, что примерно с начала нового столетия климатический вопрос начал регулярно ставиться в его глобальном масштабе. Какое-то время теплилась надежда, что это просто тревожность экологов, работников заповедников и молодых людей, делающих себе имя на «горячей» медийной проблематике. Чего греха таить, и сейчас в мире хватает «знатоков», улюлюкающих в адрес Греты Тунберг и считающих, что теория заговора или сексизм – наилучшие инструменты объяснения ее поступков.

К настоящему моменту нет никаких сомнений в том, что Эль-Ниньо ритмично возвращается. При этом каждый раз «младенец» все горячее. Нагрев тихоокеанских вод все больше похож на репетицию Судного дня, наступление которого невозможно ни предсказать, ни срежиссировать. В 2023 году температурные показатели в разных точках планеты оказались выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений. И это звучит абстракцией – мы не понимаем, в чем тут проблема. Большая часть северного полушария с его умеренным климатом и тоской по солнцу и теплу радуется, что бабье лето в этом году приходит несколькими волнами.

Тушение лесного пожара под Афинами, июль 2023.
Тушение лесного пожара под Афинами, июль 2023. Фото: SPYROS BAKALIS/AFP

Стоит ли разделить эту радость? Не уверен: все чаще думаю о землетрясениях вроде того, что случилось в 2010 году на Гаити, где ничего не осталось от города Порт-о-Пренс, в котором за несколько минут погибло больше 300 тысяч человек. Думаю о том, как душно стало в Таллинне осенней порой, когда вроде должен лить дождь и дуть холодный ветер, как привычно с детства. Все это периодически возвращается, но потом вдруг раз – и снова высокое небо, палящее солнце, готовые зацвести растения. И возникает перед глазами образ затопленного города, о чем каждый из нас смотрел свой фильм-катастрофу.

Мне можно возразить: это все мой собственный возраст. Жизненный опыт, как правило, склоняет к пессимизму. Но куда более сильной причиной мне кажется ощущение необратимости процесса, который запущен и не поддается управлению. Мы хотим остановить вращение ключа, но только болтаемся на его лепестках, не зная, на что опереться. У нас нет ответа на вопрос «что делать?» на фоне бессмысленности вопроса «Кто виноват?», - и это притом, что существуют программы развития, планы A и B, «дорожные карты», по которым никто не ездит. И это вовсе не тот случай, когда можно махнуть рукой и расслабиться. 2024-й обещает быть еще жарче, потому что у «мальчика» растут аппетиты…

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