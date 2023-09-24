Время коммента ⟩ Господь, жги: почему мы радуемся жаре, верим климатическим скептикам и не верим «зеленой политике»

В пятницу 22 сентября, закончив ровно в полдень общение с одним известным рижским поэтом и культурным деятелем, я пересек улицу Гертрудес, не доходя до улицы Чака, также являющейся важной артерией латвийской столицы. Я хотел наконец-то позавтракать в сетевом кафе Lido. Перед тем как войти в неожиданно для этого часа переполненное помещение, я бросил взгляд в телефон, чтобы узнать температуру воздуха на улице. Солнце, уже приклеившее к спине пиджак, светило так, что я с трудом разглядел на экране цифру «23». Слава богу, в заведении был кондиционер – это и была причина, по которой там яблоку было негде упасть.

Вид на Старую Ригу из здания бывшего ЦК КП ЛССР 22 сентября 2023 года. Фото: Ян Левченко

Последний раз подобную температуру в конце сентября в этих широтах я запомнил в 2016 году, а раньше еще восемью годами ранее. Оба раза погода не была основной причиной того, что ей удалось удержаться в памяти. Не знаю, кто как, а я не могу запомнить погоду как таковую. Она меня не очень волнует. Как горожанин во втором поколении я приучился не обращать на нее внимания, если в ней нет ничего экстремального. Но, кажется, 2023 год с его +23 – хотя жаль, не 23-го, а то было бы красиво – пересилит эту привычку.