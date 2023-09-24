Папа римский: украинцы могут стать мучениками из-за отказа в оружии

«Мы не должны играть в игры с мученичеством этого народа. Мы должны помочь им разрешить ситуацию... Сейчас я вижу, что некоторые страны идут на попятную, не желая давать (Украине - прим.ред.) оружие. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это ужасно», - сказал понтифик.

Франциск добавил, что, по его мнению, «в этой войне также есть интерес, связанный не только с проблемой между Россией и Украиной, но и с торговлей оружием». Представитель Ватикана Маттео Бруни разъяснил, что папа римский не занимал позицию по поводу того, должны ли страны продолжать поставки оружия Украине или прекратить их. По его словам, Франциск озвучил «размышления о последствиях оружейной промышленности». «Папа указал на парадокс, что те, кто торгует оружием, никогда не расплачиваются за последствия своего выбора, а оставляют их на откуп людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью».

Заявления Польши о поставках оружия Украине

20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий написал в соцсети X: «Украина защищается от российского зверского нападения, и я понимаю эту ситуацию, но, как и говорил, мы будем защищать нашу страну. Мы больше не передаем Украине вооружения, так как сейчас вооружаем Польшу». На следующий день президент страны Анджей Дуда объяснил, что глава правительства имел в виду лишь новейшие образцы вооружений, и что Варшава продолжит выполнять подписанные ею с Киевом контракты.