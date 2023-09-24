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Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Таллинне 54-летннюю женщину

rus.postimees.ee
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Пропавшая 54-летняя Маарика.
Пропавшая 54-летняя Маарика. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей 22 сентября 54-летней Маарики.

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Маарики, которая в пятницу, 22 сентября, поздно вечером покинула дом по уходу в Таллинне. У нее нет с собой мобильного телефона.

Маарика небольшого роста, у нее худое телосложение и седые волосы. Когда Маарика вышла из дома по уходу, она была одета в серую куртку.

Полицейские проверили возможные места нахождения Маарики, но пока не смогли ее найти. Маарика может быть и на Сааремаа.

Полиция просит всех, кто видел Маарику, сообщить об этом по телефону 112.

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