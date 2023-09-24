Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Таллинне 54-летннюю женщину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Маарики, которая в пятницу, 22 сентября, поздно вечером покинула дом по уходу в Таллинне. У нее нет с собой мобильного телефона.

Маарика небольшого роста, у нее худое телосложение и седые волосы. Когда Маарика вышла из дома по уходу, она была одета в серую куртку.

Полицейские проверили возможные места нахождения Маарики, но пока не смогли ее найти. Маарика может быть и на Сааремаа.