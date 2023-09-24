Женщина умерла в самолете во время полета. Пассажиры решили, что она заснула

В четверг, 21 сентября, 73-летняя пассажирка авиакомпании British Airways, которую все пассажиры считали заснувшей, на самом деле скончалась во время полета, вероятно, от сердечного приступа, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Apollo.lv и LADBible.
Пенсионерка направлялась из Лондона в Ниццу. Она скончалась, когда самолет был в воздухе, однако этого никто не заметил, так как пассажиры решили, что она заснула. Подозрения возникли только после приземления, когда старушка не встала с кресла.
Некоторые пассажиры, когда покидали самолет, пытались разбудить даму, но безуспешно. Они проинформировали о ситуации стюардессу, которая вызвала оперативные службы.
Однако вернуть к жизни пассажирку французским медикам не удалось, и примерно в десять часов утра по французскому времени она была объявлена мертвой. Допускается, что во время полета у нее мог произойти сердечный приступ.
Смерть пассажирки подтвердили представители авиакомпании. Ее личность и точные причины смерти не раскрываются.