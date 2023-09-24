Фото и видео ⟩ Санаторий для животных в Эстонии: супружеская пара предлагает приют приговоренным к смерти

Чтобы скоту было где передвигаться, семья построила для него лесное пастбище. По словам Кынд, у них никогда не возникало проблемы с побегом животного. «Если животное здорово, у него есть еда и питье, оно никуда не уйдет», - сказала Кынд.

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О хорошей жизни животных также свидетельствуют свободно бродящие по двору овцы, утки и пони, которые, казалось, не хотели уходить, а каждый новый гость вызывал интерес, но некоторые посетители немного пугались, когда маленькое стадо овец бросалось им навстречу.

На хуторе Крууза также есть лошади, одну из которых Эстонское общество защиты животных обнаружило в прошлом году. Она пролежала на лугу две недели, и пролежни покрыли почти все ее тело. Даже ветеринары тогда сомневались, выздоровеет ли животное и будет ли оно жизнеспособным, но теперь грива лошади блестящая и красивая, и она готова съесть столько хлеба, сколько ей предложат.

На хуторе Крууза также живут павлины, которые обитают вместе с шелковыми курами. В теплую погоду они могут мирно находиться на улице, а зимой у них есть закрытые помещения, где большое тело коровы, живущей по другую сторону стены, также может обогреть жилые помещения птиц.

По словам Кынд, она ежедневно занимается животными более пяти часов. Каждый день она убирает навоз, кормит и поит животных, доит коров и коз. Она не идет на работу по найму, поскольку тогда у нее не будет времени на животных. По словам Кынд, 61 животное – это тоже их предел – больше они не смогут разместить, поскольку в основном животными она занимается одна и с большим количеством справиться не сможет.

Помимо животноводства на хуторе Крууза также выращивают клубнику и чернику, что помогает покрыть расходы, связанные с животными. Большим подспорьем также является поддержка людей и пожертвования, все они идут на уход за животными.