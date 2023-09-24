Могли лишиться машины: полицейские заставили участников провокационной акции снять наклейки «Я русский»

«Они нас заставили снять все наклейки. Они каждый раз будут останавливать и заставлять снимать. Сказали, что если мы не снимем эту провокацию, они заберут машину на штрафстоянку», - говорит на видео один из участников акции. Пока автор ролика возмущается и нецензурно выражается, другие люди аккуратно снимают наклейки «Я русский» с автомобиля.