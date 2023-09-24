Участники провокационной акции разъезжали по Таллинну на автомобилях с наклейкой «Я русский» на заднем стекле и привлекли внимание полиции. В итоге их заставили убрать с машин провокацию.
Могли лишиться машины: полицейские заставили участников провокационной акции снять наклейки «Я русский»
Видео, как участники под надзором полиции удаляют с автомобилей наклейки «Я русский», распространилось по Сети.
«Они нас заставили снять все наклейки. Они каждый раз будут останавливать и заставлять снимать. Сказали, что если мы не снимем эту провокацию, они заберут машину на штрафстоянку», - говорит на видео один из участников акции. Пока автор ролика возмущается и нецензурно выражается, другие люди аккуратно снимают наклейки «Я русский» с автомобиля.
Ранее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов заверила СМИ, что полиция будет обращать внимание на водителей-провокаторов.
«Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их», - сказала она.
Руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер ранее отмечала, что провокационное поведение по отношению к другим людям в общественных местах не является разумным и должно быть исключено.