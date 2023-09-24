Средняя зарплата в Эстонии вырастет до 11 000 евро: Минфин поделился планами

Согласно опубликованному графику, долгосрочный экономический прогноз Министерства финансов до 2070 года предусматривает рост средней зарплаты до 11 451 евро. К тому времени инфляция составит 106,3 процента.

По прогнозу, с 2025 года инфляция в Эстонии будет в пределах двух процентов, а рост зарплаты замедлится и больших скачков не будет.