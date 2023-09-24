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Средняя зарплата в Эстонии вырастет до 11 000 евро: Минфин поделился планами

Лийна Лакс
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Фото: Arvo Meeks

Министерство финансов опубликовало долгосрочный прогноз развития экономики Эстонии. В нем можно увидеть, как министерство видит экономический рост Эстонии, инфляцию, а также рост средней зарплаты жителя страны.

Согласно опубликованному графику, долгосрочный экономический прогноз Министерства финансов до 2070 года предусматривает рост средней зарплаты до 11 451 евро. К тому времени инфляция составит 106,3 процента.

По прогнозу, с 2025 года инфляция в Эстонии будет в пределах двух процентов, а рост зарплаты замедлится и больших скачков не будет.

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