Европа подготовилась к зимней газовой войне с Россией. Сможет ли Путин заморозить ЕС?

Сможет ли Европа избежать нового кризиса, будет зависеть от того, выдастся зима теплой или холодной, смогут ли европейцы еще туже затянуть пояса и не будет ли перебоев с поставками газа не из России из-за аварий и забастовок. Тут пока новости для Европы обнадеживающие.

Но даже если с этим все получится, главный козырь в руках у Путина. Если он решится пойти ва-банк и перекрыть последние два трубопровода в Европу - через Украину и Турцию - Европе не избежать масштабного энергетического кризиса. Правда, не обязательно предстоящей зимой.

Именно благодаря запасам.

Хранилища под завязку

Традиционно подземные газовые хранилища в ЕС истощаются к весне и пополняются к ноябрю, когда в северной Европе люди включают газовое отопление. Прошлая зима выдалась теплая, и в закромах осталось больше половины накопленного, тогда как годом ранее было всего 25%.

Однако к апрелю поставки из России уже были на историческом минимуме, и Евросоюз, опасаясь их прекращения, взял повышенные обязательства: к 1 ноября заполнить хранилища на 90%. В прошлом году, когда еще не был взорван «Северный поток», цель была скромнее: 80%.

Повышенный норматив был выполнен еще в середине августа, а теперь хранилища заполнены в среднем на 95%.