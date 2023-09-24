Конференция «Диалог с русскоязычной общиной Эстонии»: война в Украине нанесла по всем нам сильнейший удар

Член комиссии Рийгикогу по государственной обороне, глава делегации Эстонии в ПА НАТО Раймонд Кальюлайд в своем вступлении сосредоточился на различиях у эстонцев и русскоязычных жителей Эстонии в отношении поддержки Украины и в целом тем, связанных с внешней политикой и политикой безопасности. Кальюлайд привел результаты свежего социологического исследования, проведенного по заказу Фонда Фридриха Эберта.

«Для эстонцев всё ясно: Россия – агрессор в Украине и угрожает безопасности всей Европы. Украине нужно помогать. Среди русскоязычных жителей Эстонии отношение к этому вопросу может сильно различаться. Есть те, кто думает так же, как эстонцы. Но даже они считают ответственными за эту войну США, НАТО или даже саму Украину. И они против передачи Украине оружия. Для того, чтобы найти здесь общий язык, диалог с русскоязычной общиной просто необходим. Мы не можем себе позволить допускать ситуацию, когда значительная часть нашего общества по-прежнему находится под влиянием российских СМИ и манипуляций», – сказал Раймонд Кальюлайд.

Фото: Яна Кожевникова

Открывавший конференцию президент Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус отметил в своей речи, что война в Украине крайне негативно сказалась как на отношениях между эстонцами и русскоязычными, так и на отношениях между самими русскоязычными, многие из которых на фоне войны стали чуть ли не врагами.

«Поляризация и кризис доверия в нашем обществе сейчас беспрецедентные. И если оставить всё как есть, ситуация будет только ухудшаться. Особенно учитывая дальнейшую эскалацию напряжения вокруг войны в Украине, а также приближающиеся выборы в Европарламент и органы местных самоуправлений. Помимо этого, русскоязычную общину и общество в целом ждет крупнейшая и, наверное, самая сложная за 30 лет реформа – переход на эстоноязычное образование. Можно даже не сомневаться, что найдутся политические силы, которые ради того, чтобы угодить своему электорату, воспользуются ситуацией и начнут еще больше раскалывать общество и разыгрывать так называемую русскую карту», – сказал он.

«Что же делать во всей этой ситуации? То же, что и для разрешения любого конфликта – разговаривать. Не сторониться друг друга, не накапливать страхи, злость и недоверие, а разговаривать, договариваться, пытаться понять друг друга и вместе искать ответы на вопросы, не жалея на это ни сил, ни времени, ни других ресурсов. Какие-то противоречия и обиды останутся все равно. Но к ним можно будет вернуться потом. Всему свое время», – подчеркнул Кирилл Клаус.