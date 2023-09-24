В Китае открылись Азиатские игры 2023 – более масштабные, чем Олимпиада. Россию на них не пригласили

В Играх принимают участие около 12500 спортсменов из 45 стран, то есть больше, чем на предстоящих Летних Олимпийских играх в Париже.

В Китае атлеты будут соревноваться в 40 видах спорта - как традиционных олимпийских, так и весьма экзотических, вроде гонок на лодках-драконах.

Россию и Беларусь, которые не могут принимать участие в международных спортивных мероприятиях из-за вторжения в Украину, на них не позвали.

На Играх также не будет российских и белорусских спортсменов, которым разрешено выступать под нейтральным флагом.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх-2023 прорабатывалась…, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — говорится в заявлении МОК.

Церемония открытия XIX Азиатских игр состоялась в китайском Ханчжоу на стадионе «Большой лотос» Фото: Getty Images

Церемония была разделена на три части: «Изящество национальных обычаев», «Прилив на реке Цзяньтан» и «Идем рука об руку» Фото: Getty Images

Россиян и белорусов на Играх не будет, подтвердили в МОК Фото: Getty Images

Программа соревнований Азиатских игр с этого года включает не только почти все основные олимпийские спортивные дисциплины, но и кибер-спорт Фото: Getty Images

Азиатские игры в Ханчжоу станут уже третьими в Китае, после Пекина в 1990 году и Гуанчжоу в 2010-м Фото: Getty Images

На Азиаде, как еще называют Азиатские игры, будут разыграны 482 комплекта медалей Фото: Getty Images