Стены школы покрылись плесенью: появились первые жалобы на ухудшение здоровья

В Департамент здоровья поступило обращение, в котором говорилось, что у людей, которые находятся в помещениях гимназии Ориссаари, возникли проблемы со здоровьем, в первую очередь аллергические реакции, в связи с сыростью и плесенью в здании школы.

«Утром в фойе старой части школы и в некоторых классах ощущается сильный затхлый запах. Подвальный этаж пропитан сыростью и плесенью, а затхлый запах проникает оттуда на первый этаж», - говорится в поступившем в Департамент здоровья обращении.

Как утверждают авторы обращения, причина появления плесени – слабая система вентиляции в подвале. Влага проникла через наружные стены во внутренние помещения за парадной лестницей школы, краска на стенах облупилась и появилась плесень. Парадная лестница школы уже много лет нуждалась в ремонте и стала непригодной для использования и опасной.