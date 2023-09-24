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Крупнейшая сделка в истории: эстонская студенческая компания поставила продукцию украинским военным

rus.postimees.ee
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Продукция MilSpray.
Продукция MilSpray. Фото: Erakogu

Завоевавшая в этом году титул лучшей студенческой компании Эстонии MilSpray заключила крупнейшую сделку в истории студенческих фирм, поставив свою продукцию Вооруженным силам Украины, рассказали основатели студенческой компании Таир Линнас и Робин Лайв, пишет Äripäev.

Выступая на этой неделе на экономической конференции Äriplaan 2024, Линнас уточнил, что сделка была совершена в сотрудничестве с НКО Slava Ukraini, а размер сделки составил 8000 комплектов, или 24 000 баллончиков с камуфляжной краской для армии.

По словам Линнаса, министр обороны Эстонии и командующий Силами обороны также содействовали деятельности созданной им и Лайвом компании и оказывали большую поддержку.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

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