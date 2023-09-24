Крупнейшая сделка в истории: эстонская студенческая компания поставила продукцию украинским военным

Выступая на этой неделе на экономической конференции Äriplaan 2024, Линнас уточнил, что сделка была совершена в сотрудничестве с НКО Slava Ukraini, а размер сделки составил 8000 комплектов, или 24 000 баллончиков с камуфляжной краской для армии.