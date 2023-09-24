В окно летели камни ⟩ Автомобиль с наклейкой «я русский» спровоцировал серьезный конфликт в Ласнамяэ

Руководитель отдела дорожного надзора полиции Таави Кирсс рассказал, что видеоролики и фотографии с этими наклейками на автомобилях вызывают споры в социальных сетях, а вчера конфликт произошел и на улице Юмера, где был припаркован автомобиль с этой провокационной надписью.

«Увидев машину, на окне жилого дома был вывешен украинский флаг, после чего группа людей начала бросать камни в окно дома. Через некоторое время с надписи на стекле автомобиля была содрана одна буква. Полицейские объяснили владельцу, что наклейка на его машине носит провокационный характер и должна быть удалена. Водитель автомобиля убрал наклейку», - сказал Кирсс.