Наклейка «я русский», которая в последние недели красуется на некоторых автомобилях в Таллинне и других городах Эстонии, вчера стала причиной более серьезного инцидента в Ласнамяэ.
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В окно летели камни ⟩ Автомобиль с наклейкой «я русский» спровоцировал серьезный конфликт в Ласнамяэ
Руководитель отдела дорожного надзора полиции Таави Кирсс рассказал, что видеоролики и фотографии с этими наклейками на автомобилях вызывают споры в социальных сетях, а вчера конфликт произошел и на улице Юмера, где был припаркован автомобиль с этой провокационной надписью.