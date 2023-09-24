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В окно летели камни ⟩ Автомобиль с наклейкой «я русский» спровоцировал серьезный конфликт в Ласнамяэ

Мейнхард Пулк
, журналист
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Скандальная наклейка.
Скандальная наклейка. Фото: Twitter/@Serendipity8488

Наклейка «я русский», которая в последние недели красуется на некоторых автомобилях в Таллинне и других городах Эстонии, вчера стала причиной более серьезного инцидента в Ласнамяэ.

Руководитель отдела дорожного надзора полиции Таави Кирсс рассказал, что видеоролики и фотографии с этими наклейками на автомобилях вызывают споры в социальных сетях, а вчера конфликт произошел и на улице Юмера, где был припаркован автомобиль с этой провокационной надписью.

«Увидев машину, на окне жилого дома был вывешен украинский флаг, после чего группа людей начала бросать камни в окно дома. Через некоторое время с надписи на стекле автомобиля была содрана одна буква. Полицейские объяснили владельцу, что наклейка на его машине носит провокационный характер и должна быть удалена. Водитель автомобиля убрал наклейку», - сказал Кирсс.

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