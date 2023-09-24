Наплыв мигрантов: Германия пригрозила ввести пограничный контроль с Польшей

«Визовый скандал, происходящий в Польше, требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов», - заявил Шольц, выступая 23 сентября на предвыборном мероприятии в Нюрнберге.

Канцлер ФРГ сказал, что обсудит этот вопрос с польскими властями, а также допустил, что Германия может вновь ввести пограничный контроль с Польшей и другими соседними странами.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в интервью газете Welt am Sonntag, что пограничный контроль могут восстановить на границе с Польшей и Чехией, чтобы справиться с нелегальной миграцией.

Как указывает Bloomberg, и Олаф Шольц, и Нэнси Фезер ранее выступали против призывов ввести пограничный контроль.

По данным правительства ФРГ, в январе-августе 2023 года убежище в Германии попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77 процентов больше, чем за тот же период 2022 года. На границе с Польшей, по данным немецкой полиции, в первом полугодии задержали более 12 тысяч нелегальных мигрантов.