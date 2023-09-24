Денег нет: строительство автомобильного туннеля между Петербури-теэ и Юлемисте отменено

На строительство туннелей, первоначально запланированных для железнодорожной линии Rail Baltic, не хватает средств, и теперь уже ясно, что туннель для автотранспорта от улицы Суур-Сыямяэ до Петербури теэ построен не будет, пишет портал ERR.
Городской планировщик и архитектор Яак-Адам Лоовеэр отметил, что район Юлемисте и аэропорт фактически отделены от Таллинна и с точки зрения градостроительства остаются за его пределами.
«Территория Ülemiste City c международно ориентированной предпринимательской средой имеет большой потенциал и значение для всей Эстонии. Аэропорт заинтересован как в увеличении количества пассажиров, так и в значительном расширении коммерческих площадей. Поэтому соединение этого района с остальными столичными улицами крайне важно», - сказал он.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет признал, что при проектировании туннелей быстро пришло понимание того, что ни у города, ни у государства нет денег на их строительство.