Денег нет: строительство автомобильного туннеля между Петербури-теэ и Юлемисте отменено

Городской планировщик и архитектор Яак-Адам Лоовеэр отметил, что район Юлемисте и аэропорт фактически отделены от Таллинна и с точки зрения градостроительства остаются за его пределами.

«Территория Ülemiste City c международно ориентированной предпринимательской средой имеет большой потенциал и значение для всей Эстонии. Аэропорт заинтересован как в увеличении количества пассажиров, так и в значительном расширении коммерческих площадей. Поэтому соединение этого района с остальными столичными улицами крайне важно», - сказал он.