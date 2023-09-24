Юристы собирают досье о том, что Россия пыталась вызвать голод в Украине

На фоне российского вторжения украинские прокуроры совместно с правозащитниками готовят досье о военных преступлениях России для подачи в Международный уголовный суд (МУС), обвиняя агрессора в создании голода в Украине.

Именно эти доказательства позволят МУС начать первое уголовное преследование такого рода, которое может включать новые обвинения против президента России Владимира Путина.

К концу следующего года юридическая фирма Global Rights Compliance будет работать с украинскими прокурорами над созданием досье. Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, которая позволяет третьим лицам отправлять информацию о предполагаемых военных преступлениях прокурору МУС. Прокурор, базирующийся в Гааге, решит, продолжать ли дело.

Часть усилий юристов будет заключаться на определении виновных, в том числе стоит ли предъявлять обвинения президенту России Владимиру Путину.

Использование голода в качестве оружия происходило в три фазы. Такое мнение высказал старший юрист организации Global Rights Compliance Юсуф Хан, заявив, что голод против украинцев российские войска начал применять сразу после начала войны, когда украинские города были блокированы и поставки продовольствия были прекращены.

Среди задокументированных инцидентов - гибель 20 мирных жителей в Чернигове утром 16 марта 2022 года, когда российские бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.