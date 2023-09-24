Юристы собирают досье о том, что Россия пыталась вызвать голод в Украине

Прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российская армия использовала голод как оружие войны, чтобы предоставить доказательства Международному уголовному суду, пишет «Униан».
На фоне российского вторжения украинские прокуроры совместно с правозащитниками готовят досье о военных преступлениях России для подачи в Международный уголовный суд (МУС), обвиняя агрессора в создании голода в Украине.
Именно эти доказательства позволят МУС начать первое уголовное преследование такого рода, которое может включать новые обвинения против президента России Владимира Путина.
К концу следующего года юридическая фирма Global Rights Compliance будет работать с украинскими прокурорами над созданием досье. Цель состоит в том, чтобы подать заявление в соответствии со статьей 15 Римского устава, которая позволяет третьим лицам отправлять информацию о предполагаемых военных преступлениях прокурору МУС. Прокурор, базирующийся в Гааге, решит, продолжать ли дело.
Часть усилий юристов будет заключаться на определении виновных, в том числе стоит ли предъявлять обвинения президенту России Владимиру Путину.
Использование голода в качестве оружия происходило в три фазы. Такое мнение высказал старший юрист организации Global Rights Compliance Юсуф Хан, заявив, что голод против украинцев российские войска начал применять сразу после начала войны, когда украинские города были блокированы и поставки продовольствия были прекращены.
Среди задокументированных инцидентов - гибель 20 мирных жителей в Чернигове утром 16 марта 2022 года, когда российские бомбы взорвались возле супермаркета, где украинцы стояли в очереди за хлебом.
В центре внимания следователей также блокада Мариуполя. Поставки продовольствия в город были перекрыты, а гуманитарные коридоры блокировались или подвергались бомбардировкам, что очень усложнило или сделало невозможным выезд мирных жителей.
Вторая фаза, по словам адвоката, - это уничтожение объектов, необходимых для выживания мирного населения. Это включает в себя уничтожение запасов продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.
«Если вы уничтожаете объекты, необходимые гражданскому населению, такие как энергетическая инфраструктура в разгар зимы, то ваши действия являются спланированными», - сказал Юсуф Хан.
Третья фаза - это попытки России предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания.
«Потом мы видели, как Россия атаковала зерновые объекты на Дунае и играла мышцами на Черном море», - сказал Хан, со ссылкой на украинских чиновников, которые заявили, что в конце июля и начале августа было уничтожено 270 000 тонн продуктов питания.
«Путин может нести ответственность за совершение этих преступлений непосредственно, совместно с другими и/или через других, а также за неспособность осуществлять надлежащий контроль над российскими военными или другими лицами, которых обвиняют в конкретных преступных действиях», - утверждает юрист.
Попытки России вызвать голод
6 июня 2023 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подрыв Каховской ГЭС - это удар по глобальной продовольственной безопасности.
«Эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке», - отметил Ермак.