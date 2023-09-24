Жители Эстонии стали есть меньше мяса

Общее производство мяса по сравнению с предыдущим годом сократилось на три процента, причем уменьшилось производство всех видов мяса.

На основании данных о производстве и экспорте-импорте в 2022 году в Эстонии было съедено 104 200 тонн мяса, что почти на три процента меньше, чем годом ранее.

Больше всего жители эстонии потребляют свинину - 39,9 килограмма на человека. Потребление курятины составило 29,3 килограмма на человека, а баранины и козлятины - менее одного килограмма на человека. Потребление говядины составляет 8,6 килограмма на человека в год.

В 2022 году в Эстонии было произведено около 80 000 тонн мяса, из которых 55 процентов - свинина, 29 процентов - курятина и 15 процентов - говядина. В среднем на человека производится 60 килограммов мяса в год. С учетом импорта количество съеденного мяса составляет 78 килограммов на человека.

В течение последнего десятилетия количество производимого мяса колебалось то вверх, то вниз, но за последние 20 лет оно довольно существенно возросло. Однако в 1990 году производство мяса в Эстонии было в 2,3 раза выше, чем сейчас.