СМИ: в Мали разбился транспортный самолет ЧВК «Вагнер»

По данным The Sun, в Мали, где базируются подразделения наемников, разбился самолет Ил-76. На видеокадрах видны столбы черного дыма на месте крушения. По предварительным данным, самолет упал сразу после взлета.

Пока неизвестно, сколько человек погибло в результате катастрофы. По данным российских расследователей из «ВЧК-ОГПУ», на борту находились боевики ЧВК «Вагнер».

🚨 Russian military IL-76 transport plane crashed in Mali, West Africa. Preliminary information indicates Wagner PMC mercenaries were on board. pic.twitter.com/aLlfZtFGuu — Igor Sushko (@igorsushko) September 23, 2023

В то же время близкие к ЧВК «Вагнер» каналы отрицают, что самолет принадлежал наемникам. По данным Telegram-канала Gray Zone, самолет Ил-76 использовался местными силами для перевозки грузов различного назначения.

15 сентября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что у ЧВК «Вагнер» возникли проблемы в Африке из-за конфликта с российским Министерством оборонным.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого находились руководители ЧВК «Вагнер», в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.