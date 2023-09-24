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СМИ: в Мали разбился транспортный самолет ЧВК «Вагнер»

BNS
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Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали.
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали. Фото: Postimees

Спустя месяц после гибели лидера наемников Евгения Пригожина в Мали разбился транспортный самолет, связанный с ЧВК «Вагнер».

По данным The Sun, в Мали, где базируются подразделения наемников, разбился самолет Ил-76. На видеокадрах видны столбы черного дыма на месте крушения. По предварительным данным, самолет упал сразу после взлета.

Пока неизвестно, сколько человек погибло в результате катастрофы. По данным российских расследователей из «ВЧК-ОГПУ», на борту находились боевики ЧВК «Вагнер».

В то же время близкие к ЧВК «Вагнер» каналы отрицают, что самолет принадлежал наемникам. По данным Telegram-канала Gray Zone, самолет Ил-76 использовался местными силами для перевозки грузов различного назначения.

15 сентября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что у ЧВК «Вагнер» возникли проблемы в Африке из-за конфликта с российским Министерством оборонным.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого находились руководители ЧВК «Вагнер», в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

По мнению западных аналитиков, после ликвидации руководства президент Владимир Путин может попытаться получить контроль над крупными операциями ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке.

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