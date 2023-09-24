Полиция разыскивает 61-летнюю Галину

В последний раз родственники связывались с Галиной около часа дня, когда она шла от Северо-эстонской региональной больницы в сторону Мустамяэ-теэ. Возможно, Галина также передвигается в районе Балтийского вокзала. Телефона у нее с собой нет.

Рост Галины 160-170 см. В день пропажи на ней были синяя куртка, белые туфли, при себе имела черную сумочку и сетчатый пакет с мандаринами.