Полиция разыскивает 61-летнюю Галину

Полиция обращается за помощью в поисках 61-летней Галины, с которой не могут связаться ее родственники. Возможно, Галина плохо ориентируется в окружающей среде.
В последний раз родственники связывались с Галиной около часа дня, когда она шла от Северо-эстонской региональной больницы в сторону Мустамяэ-теэ. Возможно, Галина также передвигается в районе Балтийского вокзала. Телефона у нее с собой нет.
Рост Галины 160-170 см. В день пропажи на ней были синяя куртка, белые туфли, при себе имела черную сумочку и сетчатый пакет с мандаринами.
Полиция проверила ее возможное местонахождение, но до сих пор не смогла ее найти. Всех, кто видел Галину, просят позвонить по телефону 112.