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Полиция разыскивает 61-летнюю Галину

rus.postimees.ee
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Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обращается за помощью в поисках 61-летней Галины, с которой не могут связаться ее родственники. Возможно, Галина плохо ориентируется в окружающей среде.

В последний раз родственники связывались с Галиной около часа дня, когда она шла от Северо-эстонской региональной больницы в сторону Мустамяэ-теэ. Возможно, Галина также передвигается в районе Балтийского вокзала. Телефона у нее с собой нет.

Рост Галины 160-170 см. В день пропажи на ней были синяя куртка, белые туфли, при себе имела черную сумочку и сетчатый пакет с мандаринами.

Полиция проверила ее возможное местонахождение, но до сих пор не смогла ее найти. Всех, кто видел Галину, просят позвонить по телефону 112.

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