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Пропавшая в Таллинне Галина нашлась

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh

На выходных полиция обратилась за помощью в поисках пропавшей в Таллинне 61-летней Галины.

Близкие пропавшей сообщили, что днем в воскресенье Галина перестала выходить на связь.

Утром в понедельник, 25 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Галина нашлась в центре Таллинна. Ее доставили в медучреждение.

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