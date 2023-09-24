Пропавшая в Таллинне Галина нашлась

Rus.Postimees.ee112Пропавшая в Таллинне Галина нашласьrus.postimees.ee25 сентября 2023, 08:07FacebookComments Полиция. Фото: Dmitri KotjuhНа выходных полиция обратилась за помощью в поисках пропавшей в Таллинне 61-летней Галины.Близкие пропавшей сообщили, что днем в воскресенье Галина перестала выходить на связь.Утром в понедельник, 25 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Галина нашлась в центре Таллинна. Ее доставили в медучреждение.FacebookComments Ключевые слова больницаполициягалинаМустамяэ-теэ Pекомендуем