Депутат Юрген Лиги осудил встречу EKRE с министром иностранных дел Венгрии

Депутат Рийгикогу Юрген Лиги (Партия реформ) раскритиковал сентябрьскую встречу EKRE с пророссийским министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
«У Министра иностранных дел Венгрии было много встреч в Кремле. На этой неделе он уехал от туда с заявлением, что в Украине срочно нужен мир. Он не стал добавлять, что у России много проблем, а у Украины многое на руках. Венгрия также по-прежнему выступает против вступления Швеции в НАТО», - написал Лиги в социальных сетях.
Лиги отмечает, что евроскептическая Венгрия не поддерживает санкции против России. В стране также существуют серьезные проблемы с разделением властей, свободной прессой, правами человека и экономической свободой. Несмотря на исторические успехи, Венгрия также является одной из самых коррумпированных стран в ЕС.
«Встреча была охарактеризована EKRE в похвальных тонах. "Венгрия - прекрасная страна" - такова их официальная позиция, изложенная черным по белому», - заявил Лиги.