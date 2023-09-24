Депутат Юрген Лиги осудил встречу EKRE с министром иностранных дел Венгрии

«У Министра иностранных дел Венгрии было много встреч в Кремле. На этой неделе он уехал от туда с заявлением, что в Украине срочно нужен мир. Он не стал добавлять, что у России много проблем, а у Украины многое на руках. Венгрия также по-прежнему выступает против вступления Швеции в НАТО», - написал Лиги в социальных сетях.