Во время военных учений в Латвии был утерян дрон. Возможно, он сел в России

В субботу, 23 сентября, по техническим причинам, Национальные вооруженные силы (NBS) потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, который на учениях Namejs 2023 использовался для наземного наблюдения возле латвийско-российской границе. Дрон, возможно, сел в России, сообщает Министерство обороны Латвии. Об этом пишет Rus.Tvnet.
Связь с летательным аппаратом оборвалась на территории Латвии, и его потенциальное место посадки было обусловлено ранее принятой траекторией полета и направлением ветра. Высока вероятность посадки наблюдательного летательного аппарата на территории России.
Принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину, надзор за внешними границами, воздушным пространством и территориальными водами Латвии осуществляется в усиленном режиме. Кроме того, союзники по НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над всеми странами Балтии, напоминает ведомство.
Всеобъемлющие военные учения Namejs 2023 - это организованные NBS учения для проверки и совершенствования национальных планов коллективной обороны Латвии.
Учения проходят с 5 сентября по 2 октября по всей Латвии. Всего в учениях примут участие около 8500 человек.
Учения Namejs 2023 демонстрируют взаимодействие и совместимость с подразделениями вооруженных сил союзников, интегрируя подразделения и штабы союзников в выполнение общих задач.