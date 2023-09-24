Во время военных учений в Латвии был утерян дрон. Возможно, он сел в России

Связь с летательным аппаратом оборвалась на территории Латвии, и его потенциальное место посадки было обусловлено ранее принятой траекторией полета и направлением ветра. Высока вероятность посадки наблюдательного летательного аппарата на территории России.

Принимая во внимание полномасштабное вторжение России в Украину, надзор за внешними границами, воздушным пространством и территориальными водами Латвии осуществляется в усиленном режиме. Кроме того, союзники по НАТО в порядке ротации обеспечивают миссию патрулирования воздушного пространства над всеми странами Балтии, напоминает ведомство.

Всеобъемлющие военные учения Namejs 2023 - это организованные NBS учения для проверки и совершенствования национальных планов коллективной обороны Латвии.

Учения проходят с 5 сентября по 2 октября по всей Латвии. Всего в учениях примут участие около 8500 человек.