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Туристический сезон закончился: на следующей неделе Таллинн посетит последний в этом году круизный лайнер

BNS
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MS Rotterdam.
MS Rotterdam. Фото: Smg

В пятницу в Старый порт Таллинна прибудет последний в этом сезоне круизный лайнер.

В пятницу из Риги в Таллинн прибудет 300-метровый круизный лайнер Rotterdam. Его двухнедельный круиз начнется и закончится в Амстердаме. Из Таллинна судно под голландским флагом отправится в Хельсинки.

В октябре Rotterdam возьмет курс на Флориду и проведет зимние месяцы в Карибском бассейне. В середине апреля судно вернется в Европу и проведет летние месяцы в круизах в основном по Норвегии и Исландии. В Эстонию Rotterdam зайдет только 4 октября следующего года.

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