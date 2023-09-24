Туристический сезон закончился: на следующей неделе Таллинн посетит последний в этом году круизный лайнер

В пятницу из Риги в Таллинн прибудет 300-метровый круизный лайнер Rotterdam. Его двухнедельный круиз начнется и закончится в Амстердаме. Из Таллинна судно под голландским флагом отправится в Хельсинки.

В октябре Rotterdam возьмет курс на Флориду и проведет зимние месяцы в Карибском бассейне. В середине апреля судно вернется в Европу и проведет летние месяцы в круизах в основном по Норвегии и Исландии. В Эстонию Rotterdam зайдет только 4 октября следующего года.