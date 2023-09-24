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Грунт с астероида Бенну доставлен на Землю. Что он расскажет об истоках жизни и при чем здесь Брайан Мэй

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

В воскресенье капсула НАСА Osiris-Rex ворвалась в атмосферу Земли со скоростью, более чем в 15 раз превышающей скорость винтовочной пули. Капсула успешно приземлилась в пустыне в американском штате Юта, пишет «Русская служба Би-би-си».

В небе при этом появился огненный шар, но тепловой щит и парашюты замедлили спуск аппарата, и в результате он плавно приземлился.

Капсула доставила драгоценный груз - горстку пыли, собранной с астероида Бенну. Этот космический объект размером с гору может помочь нам найти ответ на самый важный вопрос: откуда мы взялись?

«Когда на Землю будут доставлены 250 г астероида Бенну, мы сможем изучить материал, который существовал до появления нашей планеты. А некоторые его крупицы, возможно, появились даже еще до нашей Солнечной системы», - говорит профессор Данте Лауретта, главный исследователь миссии.

«Мы пытаемся составить картину того, каким образом мы появились. Как образовалась Земля и почему этот мир обитаем? Откуда в океанах взялась вода; откуда появился воздух в нашей атмосфере? И, самое главное, - каков источник органических молекул, составляющих всю жизнь на Земле?»

Размер астероида
Размер астероида Фото: BBC

Большинство ученых считает, что многие из ключевых компонентов были доставлены на нашу планету на ранних этапах ее истории. Их принесли астероиды, которые врезались в Землю, - возможно, именно такие, как Бенну.

Инженеры уже провели окончательную корректировку траектории космического корабля Osiris-Rex. В воскресенье было принято решение о спуске капсулы, и операция оказалась успешной.

Миссия по сбору фрагментов Бенну, ширина которого составляет 500 метров, началась в 2016 году. Тогда исследователи НАСА запустили к этому небесному телу зонд Osiris-Rex.

Чтобы добраться до астероида, аппарату потребовалось два года. Еще два года ушло на картографирование, и только тогда ученые смогли с уверенностью определить место на поверхности космического объекта, где можно было взять образец «почвы».

Как помог сэр Брайан Мэй

Ключевую роль при выборе этого участка астероида сыграл британец Брайан Мэй - легендарный гитарист группы Queen и доктор наук в области астрофизики.

В числе прочего он специализируется на стереоизображениях - совмещении двух фотографий объекта, сделанных под немного разными углами, для создания трехмерного изображения сцены с ощущением перспективы.

Мэй и его коллега Клаудия Манцони создали подобные изображения для нескольких участков Бенну, потенциально подходящих для сбора образцов грунта. Они установили самые безопасные точки, в которых мог бы работать Osiris-Rex.

«Я всегда говорил, что искусство нам необходимо не меньше, чем наука», - рассказал сэр Брайан Би-би-си. «Поверхность нужно пощупать, чтобы понять, не завалится ли корабль и не ударится ли он о „Роковую гору“. Это скала, которая находится прямо на краю того места, которое в результате выбрали, его назвали „Соловей“. Если бы это произошло, это была бы катастрофа».

20 октября 2020 года зонд взял пробу грунта - и это был головокружительный момент.

Osiris-Rex спустился к астероиду, удерживая приспособление для сбора грунта на трехметровом шесте.

Идея заключалась в том, чтобы ударить по поверхности и в тот же момент выпустить из аппарата поток газообразного азота, подняв облако фрагментов породы и пыли. То, что произошло дальше, было своего рода шоком.

Когда механизм коснулся поверхности астероида, она растеклась, как жидкость. К моменту подачи газа диск находился на глубине 10 см. Под давлением азота образовался кратер диаметром 8 метров. Обломки грунта разлетелись во всех направлениях, но, что самое важное, в емкость для забора образцов они тоже попали.

И вот теперь мы на финальной стадии. Osiris-Rex доставил на Землю образец грунта Бенну, завершив семилетнее путешествие в оба конца протяженностью 7 млрд километров.

Когда капсула приземлится, ее доставят в Космический центр им. Линдона Джонсона в Техасе. Там уже подготовили специальный стерильный зал для анализа образцов.

Одним из первых ученых, которые прикоснутся к этому материалу, станет Эшли Кинг из лондонского Музея естественной истории (NHM). Он входит в научную группу, которая проведет первоначальный анализ.

«Доставка на Землю образцов с астероида - это вещь крайне редкая. Конечно, хочется стать тем, кто проведет первые измерения - и это надо сделать по-настоящему хорошо, - говорит Кинг. - Это невероятно увлекательно».

Asteroid Bennu orbit
Asteroid Bennu orbit Фото: BBC

НАСА считает Бенну самым опасным небесным телом в Солнечной системе. Изучив его траекторию, ученые пришли к выводу что у него самая высокая вероятность столкнуться Землей из всех известных астероидов.

Но паниковать не стоит, потому что шансы столкновения в любом случае очень низкие. Вероятность такого развития событий примерно такая же, как выпадение 11 «орлов» подряд при игре в орлянку.

И произойти катастрофа может не раньше конца следующего столетия.

Карта
Карта Фото: BBC

Бенну, вероятно, содержит много воды (до 10% своего веса), и ученые будут пытаться выяснить, похоже ли соотношение различных типов атомов водорода в ней на соотношение в земных океанах.

Некоторые эксперты полагают, что ранняя Земля была настолько горячей, что потеряла большую часть своей воды. Если обнаружится что на Бенну тоже есть похожая на нашу H₂O, это добавит аргументов тем, кто считает, что астероиды сыграли важную роль для наполнения наших океанов.

Ashley King
Ashley King Фото: BBC / Kevin Church

Предполагается также, что на 5-10% Бенну состоит из углерода, и это представляет особый интерес для ученых.

Как известно, жизнь на Земле основана на органической химии. Можно ли считать, что что не только вода, но и сложные молекулы попали на Землю из космоса, дав толчок развитию биосфере на нашей планете?

«В ходе самых первых анализов образца мы составим список всех содержащихся в нем молекул на основе углерода», - рассказывает профессор британского Музея научной истории Сара Рассел.

«На основе изучения метеоритов мы знаем, что астероиды, вероятно, содержат целый набор различных органических молекул. Но метеориты часто очень загрязнены, и поэтому образцы, доставленные с Бенну, дадут нам возможность выяснить, что в действительности представляют собой его органические компоненты в чистом виде».

Профессор Лауретта добавляет: «На самом деле мы никогда и не искали аминокислоты, содержащиеся в белках метеоритов: именно из-за проблемы загрязнения. И теперь мы думаем, что по-настоящему сможем значительно развить гипотезу [по которой жизнь была занесена на Землю извне] - идею о том, что эти астероиды были источником кирпичиков, из которых выстроилась жизнь на Земле».

BBC
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