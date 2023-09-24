Грунт с астероида Бенну доставлен на Землю. Что он расскажет об истоках жизни и при чем здесь Брайан Мэй

Чтобы добраться до астероида, аппарату потребовалось два года. Еще два года ушло на картографирование, и только тогда ученые смогли с уверенностью определить место на поверхности космического объекта, где можно было взять образец «почвы».

Как помог сэр Брайан Мэй

Ключевую роль при выборе этого участка астероида сыграл британец Брайан Мэй - легендарный гитарист группы Queen и доктор наук в области астрофизики.

В числе прочего он специализируется на стереоизображениях - совмещении двух фотографий объекта, сделанных под немного разными углами, для создания трехмерного изображения сцены с ощущением перспективы.

Мэй и его коллега Клаудия Манцони создали подобные изображения для нескольких участков Бенну, потенциально подходящих для сбора образцов грунта. Они установили самые безопасные точки, в которых мог бы работать Osiris-Rex.

«Я всегда говорил, что искусство нам необходимо не меньше, чем наука», - рассказал сэр Брайан Би-би-си. «Поверхность нужно пощупать, чтобы понять, не завалится ли корабль и не ударится ли он о „Роковую гору“. Это скала, которая находится прямо на краю того места, которое в результате выбрали, его назвали „Соловей“. Если бы это произошло, это была бы катастрофа».

20 октября 2020 года зонд взял пробу грунта - и это был головокружительный момент.

Osiris-Rex спустился к астероиду, удерживая приспособление для сбора грунта на трехметровом шесте.