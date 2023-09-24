В понедельник электричество в Эстонии будет стоить в несколько раз дороже, чем в Финляндии

Средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне Nord Pool в понедельник вырастет почти в 2 раза по сравнению с воскресеньем и составит 99,02 евро за мегаватт-час.
Однако в Финляндии средняя биржевая цена на электроэнергию в понедельник будет в несколько раз дешевле и снизится до отрицательной отметки в - 0,07 евро за мегаватт-час.
В Эстонии электроэнергия в понедельник будет дешевой 4-5 часов утра, когда цена будет 0,08 евро за мегаватт-час.
Утром, начиная с 6 часов, электроэнергия снова подорожает.
Самая высокая цена будет завтра в Эстонии в 20-21, когда цена поднимется до 365,57 евро за мегаватт-час.