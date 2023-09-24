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В понедельник электричество в Эстонии будет стоить в несколько раз дороже, чем в Финляндии

, журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне Nord Pool в понедельник вырастет почти в 2 раза по сравнению с воскресеньем и составит 99,02 евро за мегаватт-час.

Однако в Финляндии средняя биржевая цена на электроэнергию в понедельник будет в несколько раз дешевле и снизится до отрицательной отметки в - 0,07 евро за мегаватт-час.

В Эстонии электроэнергия в понедельник будет дешевой 4-5 часов утра, когда цена будет 0,08 евро за мегаватт-час.

Утром, начиная с 6 часов, электроэнергия снова подорожает.

Самая высокая цена будет завтра в Эстонии в 20-21, когда цена поднимется до 365,57 евро за мегаватт-час.

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