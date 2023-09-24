Напряженность растет: полиция Косово окружила монастырь, где скрылись подозреваемые в убийстве полицейского

Силы безопасности Косово окружили Баньский монастырь, который расположен около городов Звечан и Косовска-Митровица. Сообщается, что на его территории находятся более 30 вооруженных боевиков, которые в ночь на воскресенье вступили в бой с полицейскими подразделениями в северной части города Косовска-Митровица, преимущественно населенной сербами.

По сообщению косовской полиции, в результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены.

Перестрелка началась, когда полицейские во время ночного патрулирования обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что «террористическую атаку» группы поддерживало правительство Сербии. «Организованная преступная группировка, которая политически, финансово и логистически поддерживается из Белграда, нападает на наше государство», - написал он ранее на своей странице в Facebook.

«Как минимум 30 вооруженных профессиональных военных или полицейских окружены нашими полицейскими силами. Я призываю их сдаться нашим органам безопасности», - сказал он во время пресс-конференции.

В заявлении полиции говорится, что на ее офицеров напали сразу с нескольких сторон, с использованием целого «арсенала огнестрельного оружия, включая ручные гранаты и гранатометы».

«Мы видим вооруженных людей в форме... они стреляют в нас, а мы стреляем в ответ», - сообщил агентству AFP по телефону из окрестностей Баньского монастыря представитель косовской полиции Ветон Эльшан.