Комиссар по энергетике ЕС Кадри Симсон: критика радикалов была беззубой

Комиссар признала, что цикл выборов в Европарламент оставил явный след в речи фон дер Ляйен.

«Я не думаю, что президент пыталась сегодня кого-то удивить, скорее, она хотела сохранить динамику, потому что, несмотря на выборы, которые пройдут через полгода, у Еврокомиссии впереди еще целый год работы», - сказала Симсон в видеоинтервью Postimees.

«Поскольку выборы все равно изменят темп работы Европарламента, нам предстоит доработать множество инициатив до того, как парламент лишится своего мандата», - пояснила она.

«Вероятно, последнее пленарное заседание парламента состоится в апреле, а это означает, что до этого времени нам необходимо достичь окончательных соглашений как со странами-членами, так и с парламентом, - добавила Симсон. - Также было видно, что ряд инициатив, которые она упомянула, являются исключительной компетенцией комиссии, поэтому она может решить их, не меняя законодательство».

По словам Симсон, дебаты членов Европарламента после выступления фон дер Ляйен сигнализировали о том, что европейские политические партии вступают в период предвыборной кампании.

«Я думаю, что сегодняшнюю реакцию депутатов Европарламента нужно рассматривать в контексте выборов. Мы знаем, что все партии пишут свои предвыборные программы, и они должны показать, что Европа может быть лучше. Поэтому они стараются указать на все, что они попробуют воплотить в жизнь, если на июньских выборах избиратели проголосуют именно за них», - сказала она.

«В этом прежде всего и заключался приоритет различных политических групп», - отметила Симсон.